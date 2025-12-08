Acerra in auto con una pistola nascosta sotto il sedile | arrestato 25enne napoletano

Sorpreso con una pistola in strada ad Acerra.  Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

acerra auto pistola nascostaIn auto con una pistola senza matricola: arrestato 25enne - Nella notte ad Acerra gli agenti del commissariato locale hanno arrestato un 25enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un’arma clandestina in auto. napolitoday.it scrive

