Accoltellato dopo una lite davanti a famiglie e bambini | giovane in codice rosso

Un episodio di violenza si è verificato nella villa comunale di Mesagne, Brindisi, dove un giovane è stato accoltellato al collo durante una lite. L'aggressione, avvenuta davanti a molte famiglie e bambini, ha causato l'intervento immediato delle forze dell'ordine e un ricovero in codice rosso.

Un giovane è stato ferito al collo con un oggetto tagliente, un coltello o dei cocci di vetro, durante una lite che si è verificata poco fa all’interno della villa comunale di Mesagne (Brindisi) davanti a tante famiglie con bambini. Il giovane, uno straniero che risiede nel Brindisino, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Perrino. Polizia e carabinieri hanno identificato alcune persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellato dopo una lite davanti a famiglie e bambini: giovane in codice rosso

