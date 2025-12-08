Accoglienza potenziata e nuovo ' rifugio caldo' | le novità del piano inverno 2025 26

Da lunedì 8 dicembre parte il piano inverno 2025-2026, che mette a disposizione più di 100 posti letto aggiuntivi per le persone senza dimora. Il sistema di accoglienze, nell’ambito del Patto di sussidiarietà, prevede posti notturni di bassa soglia e posti di seconda accoglienza per un totale di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

accoglienza potenziata nuovo rifugioGenova, al via il Piano Inverno 2025/'26 per i senza dimora: più posti letto, mense potenziate e nuovo “Rifugio Caldo” - L’assessore ai servizi sociali Cristina Lodi sottolinea che il nuovo Piano Inverno vuole essere il primo passo verso un sistema stabile di accoglienza ... Scrive telenord.it

