Accessibilità negli istituti scolastici | meno di una scuola su due è priva di barriere Il Ministero stanzia 18 milioni ma i bisogni restano elevati

Gli studenti con disabilità nelle scuole statali italiane sono passati da 321.185 nell'anno scolastico 202324 a 331.124 nel 202425. Il dato emerge dal Focus del Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicato a settembre 2024. Le 362.115 classi di scuola statale accolgono complessivamente 7.073.587 studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

