Accensione dell' albero presepi e lucciolata a Muzzana

8 dic 2025

Anche quest’anno, ritorna il tradizionale appuntamento con la Lucciolata presso Piazza San MarcoParco degli Orbi. Inizio oggi, 8 dicembre, alle ore 16 con la consegna delle letterine agli elfi di Babbo Natale.Si proseguirà dalle 17 in poi con l’accensione dell’albero, accompagnata da canti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

