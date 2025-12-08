Accensione dell' albero a Piancada per Santa Lucia

Udinetoday.it | 8 dic 2025

A Piancada è in arrivo Santa Lucia e per accoglierla ci sarà la festa dei bambini in piazza, con l' accensione del Presepe luminoso, allestito dai volontari del Comitato Santa Lucia, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Caterina e il Comune di Palazzolo dello Stella. L' avvenimento sarà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

