Accendere la pace | Agsm Aim illumina Betlemme per il Natale

Veronasera.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Betlemme si accende per il Natale 2025 grazie al contributo del Gruppo Agsm Aim, che supporterà l’illuminazione dell’albero in Manger Square, le decorazioni natalizie in città e una serie di eventi dedicati a famiglie e bambini. L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Municipalità di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Bollette, la veneta Agsm Aim vara Bonus Sostegno, stanzia 2,1 mln per fasce più deboli - Agsm Aim vara lo sconto diretto in bolletta per supportare le famiglie in difficoltà per l’attuale situazione dei prezzi di elettricità e gas. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Accendere Pace Agsm Aim