Accendere interazioni Così l’IA sta cambiando la formazione aziendale

Amicucci * Da qualche anno, il mondo della formazione, non solo scolastica, ma anche aziendale, sta affrontando le sfide legate all’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’IA è al tempo stesso un cambiamento e uno strumento per affrontare i cambiamenti: un acceleratore che costringe a ripensare metodi, tempi e linguaggi dell’apprendimento. Il contesto in cui questo avviene è già di per sé complesso: nelle aziende convivono tradizione e innovazione, generazioni diverse con approcci diversi all’apprendimento, e l’esigenza di formare rapidamente senza perdere profondità. La vera sfida della formazione è proprio saper gestire queste tensioni, trasformandole in opportunità attraverso l’ibridazione e la sintesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net