Accadde oggi | 8 dicembre John Lennon muore assassinato

Quattro proiettili partirono dalla calibro 38 di Mark David Chapman che causò shock e lutto in tutti, segnando per molti la fine di un’epoca John Lennon è stato colui che nel corso della sua carriera è riuscito a dare una ridefinizione del concetto di rock . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 dicembre, John Lennon muore assassinato

Contenuti che potrebbero interessarti

Almanacco del 21 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco del 28 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco del 30 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ACCADDE OGGI Il 7 dicembre del 1981 l’agente di polizia di 21 anni Ciro Capobianco divenne a #Roma vittima del #terrorismo nero. Morì il 7 dicembre dopo essere rimasto ferito due giorni prima in una sparatoria con terroristi dei Nuclei Armati Rivoluzionari. - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Lunedì 8 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Mark David Chapman uccide l'ex Beatle John Lennon, Nathan Gale uccide il chitarrista heavy metal Dimebag Darrell e altre tre persone durante un concerto dei Damageplan all'Alrosa Villa a Columbus nell ... Riporta modenatoday.it

Lunedì 8 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria Etimologia: Immacolata, come Concetta, è un nome recente, diffusosi dopo l’istituzione del dogma dell’Immacolata Concezione da parte ... Riporta trevisotoday.it

Almanacco | Martedì 2 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - All'uscita da una chiesa viene assassinato Leonardo Vitale, il pentito di mafia che aveva denunciato Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vito Ciancimino ma non era stato creduto: ricorren ... Come scrive modenatoday.it