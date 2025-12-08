Accadde oggi | 8 dicembre John Lennon muore assassinato

Fremondoweb.com | 8 dic 2025

Quattro proiettili partirono dalla calibro 38 di Mark David Chapman che causò shock e lutto in tutti, segnando per molti la fine di un'epoca John Lennon è stato colui che nel corso della sua carriera è riuscito a dare una ridefinizione del concetto di rock.

accadde oggi 8 dicembre john lennon muore assassinato

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 dicembre, John Lennon muore assassinato

