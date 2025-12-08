Abu Dhabi Max Verstappen sbrana il giornalista | Quel sorriso stupido

Liberoquotidiano.it | 8 dic 2025

Ad Abu Dhabi cala il sipario sul Mondiale di Formula 1 con un vincitore di gara in definitiva sconfitto. Max Verstappen taglia per primo il traguardo nell’ultimo appuntamento stagionale, ma la bandiera a scacchi non gli consegna ciò che più contava: il titolo mondiale, che avrebbe coronato una rimonta fantascientifica. A separarlo da Lando Norris, nuovo campione del mondo, sono soltanto due punti. Un margine sottilissimo che rende il successo negli Emirati quasi una beffa e trasforma il dopogara in un terreno scivoloso, dove tensioni e frustrazione trovano terreno fertile. A caldo, via radio, l’olandese si era mostrato molto sereno, arrivando persino a rinfrancare il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

