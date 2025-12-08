Absolute universe di dc funziona dove il new 52 ha fallito

Il panorama editoriale di DC Comics ha attraversato diversi momenti di trasformazione e sperimentazione, con l’obiettivo di rinnovare e mantenere vivo l’interesse dei lettori. Tra le iniziative più discusse c’è stata la gestione dell’universo narrativo durante l’epoca della New 52, un tentativo di rivoluzione radicale che ha suscitato reazioni contrastanti. Di contro, il recente lancio dell’ Absolute Universe sta dimostrando come una strategia di reinvenzione possa portare a risultati molto più positivi, grazie a un approccio equilibrato tra innovazione e rispetto delle tradizioni. perché l’universo absolute di dc funziona rispetto al fallimento della new 52. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Absolute universe di dc funziona dove il new 52 ha fallito

DC Absolute Universe: arrivano anche Flash e Green Lantern - Il nuovissimo Absolute Universe della DC si espande secondo una traiettoria logica e prevedibile: dopo l’esordio dei titoli della “Trinità”, sarà la volta di Green Lantern e Flash. Scrive mangaforever.net