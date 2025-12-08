Abiuro la bandiera dell' Unione Europea | inutile corrotta complice di genocidio; e da sinistra ammetto che persino Trump ha ragione

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025

O l'Europa si riforma radicalmente, mettendo al centro i diritti umani senza doppie morali e i bisogni concreti dei cittadini, oppure è meglio che venga abolita e che la sovranità torni agli Stati nazionali C'è un paradosso amaro che bisogna avere il coraggio di ammettere: Donald Trump, l'uom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

