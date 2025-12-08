Abbiamo vinto una partita difficilissima Sono stati giorni emotivamente complicati

Terzo risultato utile e seconda vittoria di fila casalinga per la Maceratese che supera l’ UniPomezia nello scontro diretto salvezza portando a casa una vittoria dal peso specifico enorme e che vale il più tre sulla zona rossa. Nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi, nel dopo gara, il tecnico biancorosso Matteo Possanzini analizza così la gara: "Abbiamo vinto una partita difficilissima contro un avversario che non meritava la sconfitta. Ci hanno affrontato a viso aperto, mettendoci in difficoltà nella ripresa. È stata una bella partita. Venivamo da una settimana complicata emotivamente a livello di gestione del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo vinto una partita difficilissima. Sono stati giorni emotivamente complicati"

