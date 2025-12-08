Abbagliato dal sole si ribalta con l’auto Paura per un ragazzo di 35 anni
ANCONA - Si ribalta con l’automobile mentre guida. Paura questa mattina per un 35enne che ha perso il controllo della vettura, in via Togliatti, all’altezza del civico 116. Un raggio di sole gli è arrivato sul viso limitandogli la vista per qualche secondo. Non vedendo più nulla ha sbandato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
