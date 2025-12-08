A23 chiusa per una notte | stop in direzione Austria ecco quando

Disagi in vista per chi percorre l’A23 Udine-Tarvisio. Per consentire gli interventi di manutenzione nelle gallerie Mena nord e Lago nord, dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 dicembre sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Gemona-Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio.Come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A4, chiusa per una notte l’entrata a Dalmine. Modifiche ai lavori a Trezzo

Autostrada A11: chiusa per una notte immissione sull’A1

Camion in fiamme nella notte in A1: chiusa la panoramica a Barberino

++ MANUTENZIONE NELLE GALLERIE, AUTOSTRADA A23 CHIUSA PER UNA NOTTE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/chiusura-autostrada-a23-manutenzione-gallerie-6-dicembr - facebook.com Vai su Facebook

Coppia resta chiusa tutta la notte nel Bicocca Village. Al mattino lui aggredisce lei: arrestato milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Tangenziale Est di nuovo chiusa, ma solo di notte - Fino al 14 agosto, tra le 21 e le 23, la carreggiata sarà ridotta e la circolazione sarà consentita nella corsia libera dal cantiere. Da rainews.it