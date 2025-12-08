A1 giovane urtato da camion mentre era fuori dall’auto in panne | 20enne in ospedale

Attivazione del 118 della ASL TSE alle 02:48 di questa notte sull’autostrada A1, al km 384 in direzione sud. Un giovane pedone, sceso dal proprio veicolo in seguito a un guasto, è stato urtato da un camion in transito. Il ragazzo, 20 anni, è stato soccorso sul posto dall’equipaggio dell’ Infermierizzata di Monte San Savino e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A1, giovane urtato da camion mentre era fuori dall’auto in panne: 20enne in ospedale

