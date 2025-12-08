A volte vincono i buoni | Lando Norris è il campione del mondo della Formula 1

A volte vincono i “buoni”, i fragili, i pistoleri gentili. Lando Norris è il Campione del Mondo con l’asterisco. Ma lo è. L’asterisco, metaforico, è perché dopo quattro anni Max Verstappen dovrà cedere il numero uno sulla sua vettura del prossimo anno. Ma nessuno, onestamente, può dubitare sul fatto che l’olandese fosse anche a questo giro il più forte. A maggior ragione perchè la McLaren era largamente la vettura migliore. Eppure, Lando ha vinto. E quindi, evviva Lando. Chi vince esulta e chi perde spiega. Verstappen però non credo debba spiegare nulla. Semplicemente perché non ha perso. Non ha vinto, ma non ha perso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

