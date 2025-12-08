A Treviglio fioriere danneggiate e mattoni lanciati per le vie del centro

Treviglio. Avrebbero sottratto dei materiali dal cantiere del Centro civico per poi lanciarli tra le vie del centro storico. È successo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre nel cuore di Treviglio. Ad avvertire rumori molesti generati, probabilmente, dall’impatto dei mattoni sui muri esterni delle abitazioni sono stati alcuni residenti di via Bicetti, che collega il parco di largo Marinai d’Italia – su cui si affaccia il maxi cantiere – alla centralissima via Roma. Di lì a poco un gruppo di giovani avrebbe invece creato scompiglio anche in via San Martino, a pochi passi dalla piazza del Municipio, danneggiando le fioriere di un bar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it