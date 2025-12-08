A tavola con i ragazzi del centro socio riabilitativo
L’amministrazione comunale di Bagno a tavola con la piacevole compagnia della genuina simpatia e congenita umanità delle ragazze e dei ragazzi del centro socio-riabilitativo, portando a loro l’affetto della intera comunità. In occasione della terza edizione di ’ Si può fare - Settimana dei diritti delle persone con disabilità ’, il sindaco Enrico Spighi, gli assessori e i consiglieri comunali, hanno vissuto un momento particolarmente significativo, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, condividendo il pranzo con le ragazze e i ragazzi del centro socio-riabilitativo diurno di via della Solidarietà, gestito dalla cooperativa sociale l’Alveare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
