A tavola con i ragazzi del centro socio riabilitativo

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Bagno a tavola con la piacevole compagnia della genuina simpatia e congenita umanità delle ragazze e dei ragazzi del centro socio-riabilitativo, portando a loro l’affetto della intera comunità. In occasione della terza edizione di ’ Si può fare - Settimana dei diritti delle persone con disabilità ’, il sindaco Enrico Spighi, gli assessori e i consiglieri comunali, hanno vissuto un momento particolarmente significativo, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, condividendo il pranzo con le ragazze e i ragazzi del centro socio-riabilitativo diurno di via della Solidarietà, gestito dalla cooperativa sociale l’Alveare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a tavola con i ragazzi del centro socio riabilitativo

© Ilrestodelcarlino.it - A tavola con i ragazzi del centro socio riabilitativo

Approfondisci con queste news

Cucina e scienza, la ricetta vincente. I ragazzi portano il futuro a tavola. Nei piatti creatività, gusto e salute

tavola ragazzi centro socioA tavola con i ragazzi del centro socio riabilitativo - L’amministrazione comunale di Bagno a tavola con la piacevole compagnia della genuina simpatia e congenita umanità delle ragazze e ... msn.com scrive

Riprendono le attività dei Centri Socio-Educativi di Montevarchi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni - educativi “Il Cerchio” in via Leonardo da Vinci a Montevarchi, presso l’IC Magiotti, e “Il Piccolo Principe” a Levane, in via Milano, presso l’I. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tavola Ragazzi Centro Socio