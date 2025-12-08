A San Giorgio a Cremano al via Anch’io Presepio
A San Giorgio a Cremano prende il via la XXXII edizione di “Anch’io Presepio”, la mostra d’arte presepiale presso Villa Bruno. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, sarà inaugurato lunedì 8 dicembre alle 9.30, con la partecipazione del commissario straordinario della città.
