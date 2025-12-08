a roma la prima presentazione del libro tutto woody allen di enrico giacovelli

ROMA – Mercoledì 10 dicembre alle ore 19:15 nel Cinema Caravaggio di Roma, in via Giovanni Paisiello 24-1, si terrà la prima presentazione del libro “Tutto Woody Allen” di Enrico Giacovelli, appena pubblicato da Gremese. L’incontro sarà un’occasione speciale per approfondire insieme al pubblico il valore di un’opera che sta già suscitando grande interesse tra lettori e appassionati. Interverranno il critico cinematografico Piero Spila, l’editore Gianni Gremese e Catello Masullo, ideatore del Cinecircolo Romano, che modererà la conversazione. L’ingresso è libero. “Tutto Woody Allen” è un libro ricco di contenuti che cerca di restituire, con intelligenza e profondità, la complessità di un autore che ha attraversato generi, linguaggi e decenni senza mai smettere di interrogare il presente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

