A Roma la prima presentazione del libro Tutto Woody Allen di Enrico Giacovelli
ROMA – Mercoledì 10 dicembre alle ore 19:15 nel Cinema Caravaggio di Roma, in via Giovanni Paisiello 24-1, si terrà la prima presentazione del libro “Tutto Woody Allen” di Enrico Giacovelli, appena pubblicato da Gremese. L’incontro sarà un’occasione speciale per approfondire insieme al pubblico il valore di un’opera che sta già suscitando grande interesse tra lettori e appassionati. Interverranno il critico cinematografico Piero Spila, l’editore Gianni Gremese e Catello Masullo, ideatore del Cinecircolo Romano, che modererà la conversazione. L’ingresso è libero. “Tutto Woody Allen” è un libro ricco di contenuti che cerca di restituire, con intelligenza e profondità, la complessità di un autore che ha attraversato generi, linguaggi e decenni senza mai smettere di interrogare il presente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scopri altri approfondimenti
La Chiesa dei Cappuccini in via Veneto a Roma è intitolata all’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. È la prima chiesa romana dedicata all’Immacolata Concezione, molto prima che, nel 1854, papa Pio IX sancisse con un dogma il concepimento - facebook.com Vai su Facebook
La fiamma olimpica sta per prendere la strada di Roma: prima però ecco la fine della staffetta in terra greca Tra gli ultimi tedofori allo Stadio Olimpico di Atene ecco due rappresentanti dello sport azzurro, Jasmine Paolini e Filippo Ganna #MilanoCortina20 Vai su X
Roma, la città dei segreti che non finisce di stupire. Il racconto nel libro di Francesco Rutelli - Nel suo nuovo volume "Roma, la città dei segreti", Francesco Rutelli racconta, legge e decifra la Capitale d’Italia ... Si legge su artribune.com