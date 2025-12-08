A Portici i mercatini sonotra le locomotive
A Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un suggestivo scenario natalizio con i suoi mercatini tematici. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera delle festività, tra locomotive d'epoca e bancarelle ricche di prodotti artigianali, rivivendo un viaggio nel tempo che unisce tradizione e magia natalizia.
Avvicinarsi sempre di più al Natale, ma tornando indietro nel tempo. Accade nei mercatini allestiti nel museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici, provincia di Napoli. "Fin dal 1840 qui i lavoratori e fucinatori lavoravano e battevano il ferro e quindi ospitare in questa magnifica location anche gli artigiani del territorio è un orgoglio, un onore ma soprattutto un successo" dice Oreste Orvitti, direttore Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Passeggiare tra queste locomotive è un autentico viaggio della memoria, dove i ricordi prendono vita soprattutto quando si sale a bordo dei treni che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Come promesso, @fiusgamer è ai @mercatinidinatale_napoli ? Mercatini di Pietrarsa Napoli – Portici Segui la pagina per scoprire tutte le novità dell’edizione 2025! #MercatiniDiNatale #Pietrarsa #Portici #Natale2025 #VillaggioDiBabboNatale Vai su Facebook
#Bologna durante il ponte dell’Immacolata è un vero spettacolo: tra mercatini, arte, portici illuminati e sapori autentici, la città sa come farsi amare! Scopri 10 esperienze imperdibili da vivere nel cuore dell’Emilia-Romagna visiter.it/ta3v | #inEmiliaRomagna Vai su X
Mercatini di Natale a Pietrarsa, Natale tra le locomotive: stand, programma e parcheggi - Al Museo di Pietrarsa, tra le storiche locomotive a vapore e gli ampi spazi all'aperto che affacciano ... Si legge su ilmattino.it