a portici i mercatini sonotra le locomotive

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un suggestivo scenario natalizio con i suoi mercatini tematici. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera delle festività, tra locomotive d'epoca e bancarelle ricche di prodotti artigianali, rivivendo un viaggio nel tempo che unisce tradizione e magia natalizia.

Avvicinarsi sempre di più al Natale, ma tornando indietro nel tempo. Accade nei mercatini allestiti nel museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici, provincia di Napoli. "Fin dal 1840 qui i lavoratori e fucinatori lavoravano e battevano il ferro e quindi ospitare in questa magnifica location anche gli artigiani del territorio è un orgoglio, un onore ma soprattutto un successo" dice Oreste Orvitti, direttore Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Passeggiare tra queste locomotive è un autentico viaggio della memoria, dove i ricordi prendono vita soprattutto quando si sale a bordo dei treni che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

