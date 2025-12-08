A Natale aumentano i rifiuti e i consumi. È un dato forse scontato, ma non banale e che racconta il modo in cui affrontiamo le festività per “tradizione”. Con il passare degli anni, la consapevolezza ambientale è cresciuta e il Natale in diverse case ha preso una forma e una tradizione differente. Si tratta però ancora di una minoranza e mentre in molti si impegnano, le città tendono a spendere per luminarie e a non guardare troppo al risparmio. In questo modo le scelte natalizie hanno un impatto sull’ambiente, ma anche sulle casse e sulla salute. Infatti, tra luci e catene luminose, aumentano fino al 30% i consumi energetici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - A Natale inquiniamo di più, 80mila tonnellate di rifiuti e +130% emissioni di CO?