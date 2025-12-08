A Napoli Spalletti ha cancellato la candidatura della Juve per lo scudetto Sky
Negli studi di Sky Sport si commenta a freddo, il giorno dopo, la sfida tra il Napoli e la Juventus. Stefano De Grandis esalta la prestazione degli azzurri, ma soprattuto l’abilità di Conte di mutare il suo Napoli. Tra i temi anche la gestione bianconera di Spalletti. «Per la Juventus notte fonda. La Juve con Spalletti voleva recitare un ruolo che, da ieri, siamo certi che non potrà recitare: quella di concorrente per lo scudetto. Poi possiamo parlare anche della Champions, però sulla Champions una che crolla ci può essere. In campionato no, ha 8 punti di svantaggio dal Napoli, 7 dall’Inter, se oggi vince il Milan sono anche 8 dal Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
