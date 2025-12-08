A Monza il concerto di Gigliola Cinquetti

Monzatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande ritorno sulla scena concertistica.Dopo il debutto a Levico Terme in provincia di Trento di fine novembre, mercoledì 10 dicembre alle 21 il tour. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

