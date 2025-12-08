A Milano torna il Bus degli Angeli | bevande coperte e assistenza per bisognosi
A Milano torna il Bus degli Angeli, l'iniziativa Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Il mezzo tornerà sulle strade milanesi a partire dalla sera di martedì 9 dicembre.Il Bus degli AngeliLa collaborazione tra l'azienda di Foro Buonaparte e l'associazione è nata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
