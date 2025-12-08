A Milano torna il Bus degli Angeli | bevande coperte e assistenza per bisognosi

Milanotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano torna il Bus degli Angeli, l'iniziativa Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Il mezzo tornerà sulle strade milanesi a partire dalla sera di martedì 9 dicembre.Il Bus degli AngeliLa collaborazione tra l'azienda di Foro Buonaparte e l'associazione è nata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Torna nelle vie di Milano il Bus degli Angeli - Da domani sera la solidarietà torna a percorrere le strade di Milano con il Bus degli Angeli, l'iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisogn ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Torna Bus Angeli