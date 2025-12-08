A Memphis l’aria è diventata irrespirabile | i cittadini accusano i data center di Grok colpevoli anche di violazione della privacy
L’intelligenza artificiale promette efficienza, velocità e progresso. Ma a quale prezzo? Grok, il chatbot sviluppato da xAI di Elon Musk, è finito al centro di una doppia controversia che solleva interrogativi profondi sul futuro della tecnologia e sul suo impatto concreto sulle comunità e sulla privacy dei cittadini. Da un lato, il data center Colossus che alimenta l’IA sta letteralmente soffocando i residenti di un quartiere di Memphis. Dall’altro, il sistema stesso rivela con disarmante facilità indirizzi privati, numeri di telefono e dati sensibili di persone comuni. Partiamo da Memphis, Tennessee. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
PANGOCCIOLI RIPIENI in friggitrice ad aria Senza lievitazione, senza uova, senza zuccheri aggiunti, facilissimi! Pronti in 15 minuti Questi diventeranno la tua colazione/merenda preferita, scommettiamo? Che aspetti a salvare la ricetta Lascia un - facebook.com Vai su Facebook