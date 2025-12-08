A Maddaloni il talento dei futuri maitre illumina l’AMIRA School Prize

Il 3 dicembre 2025, a Maddaloni, la sala del Villaggio dei Ragazzi si è riempita di giovani divise, luci e vassoi scintillanti: la seconda edizione dell’A.M.I.R.A. School Prize ha trasformato una competizione regionale in un racconto corale di eleganza, tecnica e passione per l’arte del servizio. L’evento AMIRA School Prize Negli spazi della Fondazione Villaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

