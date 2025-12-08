A Maccarese si fa l’albero di Natale con la Biblioteca dei Piccoli

Fiumicino, 8 dicembre 2025 – Nella mattinata di oggi, alle 10:30 è in programma il consueto a llestimento dell’albero di Natale della biblioteca, nella corte della Casa della Partecipazione di Maccarese con i volontari della Biblioteca dei Piccoli. Il programma della mattinata si apre con la lettura ad alta voce, legge Laila Aronica, di alcuni albi illustrati appositamente selezionati per introdurre l’atmosfera gioiosa dell’attesa: attraverso le storie natalizie, ispirate sia alla tradizione che ad ambientazioni più moderne, porte aperte alla magia del Natale. “L’ascolto delle storie – si legge in un comunicato stampa – promuoverà, sia nei piccoli che nei grandi, una riflessione sulle parole che utilizziamo e che ascoltiamo per scambiare gli auguri con i nostri amici, parenti, conoscenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it