A Lucera la città della luce amata da poeti e Massimo Troisi
Nuovi restauri e voli diretti (su Foggia) portano alla ribalta la perla segreta della Puglia, dalla fortezza medioevale più grandiosa d'Europa al vino amato da Luigi Veronelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
