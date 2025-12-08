A Longiano si accende il Natale La magia dei presepi e tanti eventi
Si accende il Natale con la nuova edizione di ’Longiano dei Presepi’ che saranno inaugurati oggi, nel giorno della festa dell’Immacolata. Longiano si prepara ad accogliere il periodo più atteso dell’anno con un nuovo e ricchissimo calendario di iniziative da oggi all’11 gennaio 2026. Cuore pulsante del programma sarà la festa di inaugurazione con canti natalizi e animazione a cura de ’Il Drago Blu’, accompagnato dal dolce stand della Pro Loco, alle 16, in piazza Tre Martiri, alla presenza dell’amministrazione comunale e del vescovo Antonio Caiazzo. Dice l’assessora alla cultura Sonia Bettucci: "La Longiano dei Presepi è uno dei nostri fiori all’occhiello, un progetto identitario che unisce storia, creatività e comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LONGIANO DEI PRESEPI Manca solo 1 giorno all’apertura dell'evento "Longiano dei Presepi" 2025/26! Lunedì 8 dicembre alle 16:00 in Piazza Tre Martiri si accenderanno le luci, e il borgo di Longiano si trasformerà in un’incantevole passeggiata tra pre - facebook.com Vai su Facebook
A Longiano si accende il Natale. La magia dei presepi e tanti eventi - Si accende il Natale con la nuova edizione di ’Longiano dei Presepi’ che saranno inaugurati oggi, nel giorno della festa dell’Immacolata. Come scrive ilrestodelcarlino.it
NATALE CERIGNOLA Cerignola accende la magia del Natale: l’8 dicembre spettacolo di luci e meraviglia in Piazza Duomo - Lunedì 8 dicembre Piazza Duomo diventerà il cuore pulsante delle festività con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo ... Segnala statoquotidiano.it
Si accende la magia del Natale Il conto alla rovescia è già iniziato - Non è soltanto il freddo che punge un po’ di più o il buio che arriva presto, ma quella sensazione inconfondibile che dice: il Natale è ... Lo riporta ilgiorno.it