A Longiano si accende il Natale La magia dei presepi e tanti eventi

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende il Natale con la nuova edizione di ’Longiano dei Presepi’ che saranno inaugurati oggi, nel giorno della festa dell’Immacolata. Longiano si prepara ad accogliere il periodo più atteso dell’anno con un nuovo e ricchissimo calendario di iniziative da oggi all’11 gennaio 2026. Cuore pulsante del programma sarà la festa di inaugurazione con canti natalizi e animazione a cura de ’Il Drago Blu’, accompagnato dal dolce stand della Pro Loco, alle 16, in piazza Tre Martiri, alla presenza dell’amministrazione comunale e del vescovo Antonio Caiazzo. Dice l’assessora alla cultura Sonia Bettucci: "La Longiano dei Presepi è uno dei nostri fiori all’occhiello, un progetto identitario che unisce storia, creatività e comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

