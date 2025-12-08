A Londra l' abbraccio europeo a Zelensky | Non cederò terre| Oggi a Roma dal Papa Trump | Ue va in una brutta direzione

8 dic 2025

A Londra, Zelensky riceve un caloroso supporto europeo, ribadendo la fermezza sulla questione territoriale. Nel frattempo, a Roma, il Papa accoglie Trump e altri leader per discutere di sicurezza e alleanze. Macron, Merz e Starmer cercano un fronte unito contro le pressioni statunitensi, evidenziando le sfide geopolitiche attuali.

Macron, Merz e Starmer cercano una linea comune contro le pressioni di Trump: «garanzie di sicurezza acuminate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

