A Londra l' abbraccio europeo a Zelensky | Non cederò terre| Oggi a Roma dal Papa Trump | Ue va in una brutta direzione

A Londra, Zelensky riceve un caloroso supporto europeo, ribadendo la fermezza sulla questione territoriale. Nel frattempo, a Roma, il Papa accoglie Trump e altri leader per discutere di sicurezza e alleanze. Macron, Merz e Starmer cercano un fronte unito contro le pressioni statunitensi, evidenziando le sfide geopolitiche attuali.

Macron, Merz e Starmer cercano una linea comune contro le pressioni di Trump: «garanzie di sicurezza acuminate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - A Londra l'abbraccio europeo a Zelensky: «Non cederò terre»| Oggi a Roma dal Papa. Trump: «Ue va in una brutta direzione»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Londra l'abbraccio europeo a Zelensky: "Non cederò terre a Putin". Domani a Roma | Trump: "Europa va in una brutta direzione" Vai su X

Il video ufficiale di Doomsday Valse è finalmente online! Un vero e proprio cortometraggio girato a Londra. Guardatelo, emozionatevi, diffondetelo! Vi abbraccio - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky a Londra e Bruxelles. Mosca: 'L'Ue ascolti Trump' - Il presidente ucraino a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. ansa.it scrive