A Londra l' abbraccio europeo a Zelensky | Non cederò terre a Putin Domani a Roma | Trump | Europa va in una brutta direzione

Xml2.corriere.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, Zelensky ribadisce il suo impegno a non cedere terre a Putin, ricevendo il sostegno europeo. Nel contesto internazionale, Trump critica la direzione dell’Europa, mentre leader come Macron, Merz e Starmer cercano un fronte comune per affrontare le pressioni statunitensi e garantire sicurezza. Domani a Roma si discuteranno queste dinamiche geopolitiche.

Macron, Merz e Starmer cercano una linea comune contro le pressioni di Trump: «garanzie di sicurezza acuminate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

