A Londra l' abbraccio europeo a Zelensky | Non cederò terre a Putin Domani a Roma | Trump | Europa va in una brutta direzione
A Londra, Zelensky ribadisce il suo impegno a non cedere terre a Putin, ricevendo il sostegno europeo. Nel contesto internazionale, Trump critica la direzione dell’Europa, mentre leader come Macron, Merz e Starmer cercano un fronte comune per affrontare le pressioni statunitensi e garantire sicurezza. Domani a Roma si discuteranno queste dinamiche geopolitiche.
Macron, Merz e Starmer cercano una linea comune contro le pressioni di Trump: «garanzie di sicurezza acuminate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il video ufficiale di Doomsday Valse è finalmente online! Un vero e proprio cortometraggio girato a Londra. Guardatelo, emozionatevi, diffondetelo! Vi abbraccio - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky a Londra e Bruxelles. Mosca: 'L'Ue ascolti Trump' - Il presidente ucraino a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Come scrive ansa.it