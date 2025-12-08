A Latina la popolazione aumenta più che nel resto d' Italia | +3,7% in dieci anni

Latinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina la popolazione aumenta più che nel resto del Paese. E’ uno dei dati che emergono dal 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese che è stato pubblicato nei giorni scorsi.Diverse sono le sfaccettature dell’Italia che vengono analizzate nel tradizionale rapporto che si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Latina Popolazione Aumenta Pi249