A Grottaglie il presepe diventa specchio del nostro tempo
Nel cuore di Grottaglie, la tradizione del presepe trova una veste sorprendentemente attuale. Nelle sale antiche del Castello Episcopio, artigianato, sperimentazione e sguardo sul presente si intrecciano, invitando il pubblico a vivere le festività come un momento di ascolto, relazione e confronto profondo con il senso stesso della Natività. Un presepe che parla al presente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
