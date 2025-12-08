A fuoco il tetto di un’abitazione donna muore nel letto intossicata dai fumi

Terni, 8 dicembre 2025 – E’ morta per le esalazioni di fumo scaturite dall’incendio che era divampato sul tetto dell’abitazione in cui dormiva, in una zona isolata. La tragedia si è consumata questa mattina, lunedì 8 dicembre, intorno alle 8 a Penna in Teverina, in località strada di Vallicella, in provincia di Terni. Le fiamme dal tetto hanno hanno dato origine a fumi che sono entrati all’interno della casa. La donna, non residente nell'immobile, è stata trovata priva di vita nella camera da letto dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri del distaccamento di Amelia, i carabinieri della stazione locale per effettuare le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

