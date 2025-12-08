A due passi da Roma c' è il Regno di Babbo Natale
AGI - Nel cuore della Tuscia, a pochi chilometri da Roma, il Regno di Babbo Natale di Vetralla ha già acceso le sue luci. Qui, dove l’atmosfera delle feste sembra non spegnersi mai, prende forma “Lucy - L’incantesimo di Mezzanotte”, la nuova esperienza immersiva pensata per riportare adulti e bambini in quella dimensione sospesa in cui i sogni hanno ancora cittadinanza. Dal 2011 questo mondo magico richiama oltre mezzo milione di visitatori l’anno, trasformandosi in un punto di riferimento europeo per chi cerca un Natale che non sia soltanto festa, ma anche racconto e memoria. L’invito dell'autore è chiaro: recuperare quella parte di sé capace di stupirsi, di credere nella poesia del quotidiano, di trovare nella fantasia una lente attraverso cui guardare il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it
