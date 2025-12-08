A Charlie Brown Christmas è un album di Natale davvero unico nel suo genere

A Charlie Brown Christmas è un album sempre molto piacevole da ascoltare. In genere, la musica di Natale è un po’ come concedersi dei cioccolatini Quality Street o un bicchiere di vino da dessert: piacevole in piccole dosi, ma se si esagera il rischio è di ritrovarsi già stesi sul divano alle tre del pomeriggio. Le canzoni natalizie possono risultare eccessivamente allegre, quasi frenetiche, oppure stucchevoli come un biglietto d’auguri generato da un algoritmo. A Charlie Brown Christmas, però, rappresenta un'eccezione. L’album del pianista jazz Vince Guaraldi alterna momenti di gioiosa leggerezza a una sottile vena di malinconia che attraversa l’intero lavoro: dalla melodia discendente di Skating, simile a fiocchi di neve che cadono rapidi fino al pianoforte trascinante di Christmas Is Coming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

