A Bergamo il Chelsea Mister Maresca | Innamorato dell’Atalanta All’estero un vanto
A Bergamo il Chelsea affronta l’Atalanta in Champions League, suscitando le parole di Mister Maresca, che esprime il suo amore per la squadra e sottolinea il valore della formazione italiana come motivo di orgoglio a livello internazionale. Le sue dichiarazioni riflettono l’affetto verso il club e il riconoscimento del suo ruolo nel panorama calcistico mondiale.
CHAMPIONS. «Sono innamorato dell’Atalanta, è stato un vanto per noi italiani e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci». Così Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida di Champions League a Bergamo: «Faccio i complimenti alla società e alla squadra. Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandola in tutti questi anni» aggiunge. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
