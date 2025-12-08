A Banca Progetto pagava Pantalone
Un fiume di denaro pubblico (sotto forma di garanzie sugli affidamenti), oltre 80 milioni di euro, è passato attraverso l'ora commissariata Banca Progetto per finire in società non sempre meritevoli di credito. È l'immagine restituita dalla Procura di Roma (che sta indagando insieme a quella di Milano) dopo le perquisizioni del 3 dicembre di cui il quotidiano Domani ha riportato ampi stralci. Il sistema era capace di trasformare i fidi garantiti dallo Stato in una macchina per «remunerare» consulenti, intermediari e manager. Gli atti parlano di pratiche approvate «in violazione di ogni criterio di valutazione del merito creditizio», quasi tutte coperte dalla garanzia pubblica del Mediocredito Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
