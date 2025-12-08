A 102 anni operata per un tumore al seno l'intervento al Cardarelli di Napoli
Intervento su un'ultracentenaria nella struttura napoletana: "Ha lasciato l'ospedale la stessa sera dell'intervento, serena e con un recupero sorprendentemente rapido". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cardarelli a Napoli: operata a 102 anni per un cancro al seno - L'équipe di chirurgia senologica: "Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età". Scrive msn.com