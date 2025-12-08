9 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 9 dicembre, nel calendario gregoriano, si celebrano i santi Siro di Pavia e si ricorda il proverbio legato al mese di dicembre. Con 22 giorni alla fine dell’anno, questa data è ricca di eventi, oroscopi e curiosità storiche. Scopri le caratteristiche di questa giornata, dagli aspetti astrologici alle tradizioni popolari.

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano. Mancano 22 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offendeSanti del giorno: San Siro di Pavia (Vescovo)Etimologia: Siro, dal greco Syrios (abitante della Siria), latinizzato in Syrus. 🔗 Leggi su Veronasera.it

