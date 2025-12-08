9 dicembre | Doppietta di Champions League di martedì – Speciale 4 1 Consigli e pronostici sulle scommesse
Martedì 9 dicembre si presenta con un ricco palinsesto di partite di Champions League, offrendo agli appassionati un'eccitante serata all'insegna dell'élite calcistica europea. In questo speciale, analisi, consigli e pronostici sulle scommesse per sfruttare al meglio le sfide che si svolgeranno in tutto il continente.
Sito inglese: Con l’élite europea ancora una volta al centro della scena a metà settimana, ci viene offerto un altro programma fitto di Champions League da tutto il continente. Con una squadra del Liverpool che si trova nel cuore di un incubo pubblico in viaggio verso Milano, giocatori del calibro del Barcellona cercheranno disperatamente di rimettere in carreggiata la fase a eliminazione diretta. Per quelli di voi che desiderano trascorrere un martedì svolazzante, abbiamo dato un’occhiata ad alcuni dei consigli sulle scommesse più interessanti sulla Champions League. 20:00 Inter-Liverpool. Sconvolto dall’Allianz a maggio, crollato nella famigerata sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il PSG, l’Inter è stata giustamente sottoposta a un enorme controllo durante l’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
ACCADDE OGGI 8 dicembre 1996 La #Fiorentina ospita al Franchi il #Perugia. I gigliati (stranamente in maglia bianca) rifilano un poker agli umbri. Sblocca #Batistuta, pari di #Gautieri. Poi doppietta di Lulù Oliveira e autorete di Rocco. - facebook.com Vai su Facebook
Champions in Tv, colpaccio di Tv8: il match più atteso in chiaro gratis. Chi gioca e calendario completo - Si torna in campo per la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid- Segnala libero.it