8 dicembre | Nostra Signora di El Viejo mostra un chiaro segno della sua volontà
La Madonna di El Viejo è venerata in tutto il Nicaragua. È la patrona del Paese latinoamericano. Secoli fa la Vergine diede un chiaro segnale della sua volontà di rimanere a El Viejo. L’Immacolata Concezione di El Viejo, detta anche «Vergine del Trono» (Virgen del trono), «La Purissima» e la «Chinita», è la patrona del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
RASSEGNA STAMPA - LUNEDI' 8 DICEMBRE Buona festa dell'Immacolata della nostra redazione! Oggi rassegna stampa in formato ridotto: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com Vai su Facebook
Palinsesti Rai 8 dicembre: Il Paradiso delle Signore, Affari Tuoi, ecco chi salta - Oggi – lunedì 8 dicembre – la programmazione di Rai 1 subirà alcune modifiche: Eleonora Daniele ‘tagliata’, Antonella Clerici slitta e un programma cancellato. Come scrive libero.it