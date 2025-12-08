8 dicembre | Nostra Signora di El Viejo mostra un chiaro segno della sua volontà

La Madonna di El Viejo è venerata in tutto il Nicaragua. È la patrona del Paese latinoamericano. Secoli fa la Vergine diede un chiaro segnale della sua volontà di rimanere a El Viejo. L’Immacolata Concezione di El Viejo, detta anche «Vergine del Trono» (Virgen del trono), «La Purissima» e la «Chinita», è la patrona del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

