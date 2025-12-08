7 serie che hanno tentato di replicare la magia di Big Little Lies senza successo
Le produzioni seriali di successo spesso si consolidano come veri e propri modelli che ispirano nuove tendenze nel panorama televisivo internazionale. Tra queste, alcune serie sono diventate dei “punti di riferimento” nel genere drammatico e mistery, grazie a un mix di trama intricata, protagonisti di caratura e un’estetica curata. In questo approfondimento vengono analizzate alcune delle più importanti serie che, nel corso degli anni, hanno lasciato un’impronta significativa, esplorando tematiche avvincenti e portando avanti uno stile narrativo riconoscibile e innovativo. serie che hanno dato forma a un nuovo filone narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
