45 cani vicino a Como sono rimasti senza cibo | rifugio in difficoltà L' appello di Alessio

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tantissimi, sono 45 cani e sono rimasti senza scatolette. Ci scrive Alessio, responsabile del rifugio “Una Luce Fuori dal Lager”: “Siamo al collasso, ci serve aiuto. Le scatolette sono finite”. È un grido che arriva da chi da 34 anni salva e rimette al mondo cani dimenticati, quelli che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

