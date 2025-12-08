2 single a nozze Jane Seymour | La scena della cena a tavola non la dimenticherò mai

Movieplayer.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star de La signora del West ha ricordato una sequenza esilarante della commedia con protagonisti Owen Wilson, Vince Vaughn e Rachel McAdams. A vent'anni di distanza dall'uscita nelle sale, 2 single a nozze rimane una delle commedie americane più amate del ventunesimo secolo e mentre si parla continuamente del possibile sequel, le star ricordano alcuni dei momenti più esilaranti delle riprese. Jane Seymour ha mostrato le sue doti comiche nella commedia, recitando nei panni di 'Kitty Cat', Katherine Cleary, madre della protagonista Claire (Rachel McAdams). La star ha ricordato una sequenza tra le più esilaranti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

