15 piastre per capelli per avere una chioma stellare
Tra sensori intelligenti, rivestimenti in ceramica e pettini a vapore, le migliori piastre per lisciare i capelli e domare il crespo senza fare danni. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Sei alla ricerca di un regalo speciale ? Le piastre ghd sono un classico intramontabile, ottimo come regalo elegante e utile. Caratteristiche: calore costante fra le lamelle , protegge il capello, mantiene il colore, la temperatura si regola in base ai capelli, rende i - facebook.com Vai su Facebook
Miglior piastra lisciante: capelli lisci senza danneggiarli - Tuttavia, per ottenere questo risultato bisogna scegliere la miglior piastra. Da eroicafenice.com