100 Presepi in Vaticano monsignor Fisichella | E' un Natale di speranza

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monsignor Rino Fisichella ha sottolineato come il presepe realizzato dai giovani, esposto a

"C’è un presepe che lascia molto a riflettere e è quello fatto da dei giovani che mostrano il terrore della guerra, distruzione, cenere, però un presepe che porta speranza" ha dichiarato Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto Dicastero per l'Evangelizzazione. Inaugurata a San Pietro l'ottava edizione dei "100 presepi in Vaticano", in mostra fino all'8 gennaio. C'è il dramma della guerra in Ucraina. Ma anche la speranza che spunta dalle cose più semplici, come un intarsio nel legno, una statuetta di Gesù bambino, una natività sistemata a bordo di un autobus dell’Atac. Uova di struzzo dipinte e incise, in un cesto di vimini, realizzato dall'Ungheria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

100 presepi in vaticano monsignor fisichella e un natale di speranza

© Tgcom24.mediaset.it - "100 Presepi in Vaticano", monsignor Fisichella: "E' un Natale di speranza"

Contenuti che potrebbero interessarti

100 presepi vaticano monsignor100 Presepi in Vaticano: l’arte della natività incontra il Giubileo - L’attesa ottava edizione della mostra internazionale “100 Presepi in Vaticano” apre i battenti l’8 dicembre 2025, confermandosi un appuntamento imperdibile per fedeli e appassionati d’arte presepiale. Secondo italiani.net

Cerca Video su questo argomento: 100 Presepi Vaticano Monsignor