100 presenze Kostic Juve | traguardo raggiunto in bianconero! Arrivano i complimenti del club ecco il messaggio per il serbo
100 presenze Kostic Juve: traguardo importante per il serbo raggiunto in bianconero contro il Napoli. Arrivano i complimenti del club, il messaggio. 100 presenze per Filip Kostic totalizzate con la maglia della Juve: il serbo ha tagliato un importante traguardo nella notte del Maradona contro il Napoli. Ecco i complimenti del club bianconero. COMUNICATO – « Dopo Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz nella trasferta in Norvegia contro il BodoGlimt in UEFA Champions League, oggi – domenica 7 dicembre 2025 – anche Filip Kostic raggiunge quota 100 presenze con la Juventus in occasione del big match dello Stadio “Diego Armando Maradona” contro il Napoli, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
